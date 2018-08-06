В «Дилижансе» пока не готовы сказать, насколько увеличат стоимость проезда Общество

Пенза, 6 августа 2018. PenzaNews. Представители обществ с ограниченной ответственностью «Компания Дилижанс», «Корпорация Дилижанс» и «Транспортная компания «Дилижанс», обеспечивающих в Пензе работу автобусов №№66, 70, 82С и 99, а также маршруток №№1, 1Т, 2А, 2Т, 5К, 7, 8, 9, 9К, 9М, 10, 10А, 16, 20, 21, 27, 29, 41, 43, 49, 55, 59, 63, 68, 73, 77, 85 и 93, пока не раскрывают информацию о том, насколько планируется увеличить стоимость проезда в связи с утверждением новых предельных тарифов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сначала в приемной руководителя компаний-перевозчиков корреспонденту ИА «PenzaNews» сообщили, что генеральный директор, депутат гордумы от «Единой России» Андрей Фомин находится в отпуске, а другие должностные лица недоступны для комментариев, так как участвуют в совещании.

Однако после нескольких звонков в «Дилижансе» дали понять, что не готовы общаться с журналистами на тему повышения стоимости проезда.

«Пока никаких комментариев по этому поводу не будет руководство наше давать», — пояснила секретарь Ольга Малыхина.

В свою очередь Андрей Фомин, с которым удалось связаться по телефону, высказал мнение, что обсуждение новых цен на проезд является преждевременным.

«Знаете, есть такие пословицы: «Не поймавши, не щиплют», «Шкуру неубитого медведя не делят» и так далее», — отметил он в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

На замечание о том, что приказы об увеличении предельных тарифов на проезд в автобусах большой вместимости, маршрутках и троллейбусах уже подписаны и обнародованы, Андрей Фомин сообщил, что пока с ними не ознакомился.

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Согласно данным управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, ООО «Корпорация Дилижанс» просило увеличить предельный тариф на проезд в автобусах большой вместимости с 18 рублей 5 копеек до 37 рублей 54 копеек. По результатам проведенного анализа предельный тариф утвержден в размере 21 рубля.

ООО «Компания Дилижанс» просило поднять предельный тариф для маршруток с 20 рублей 2 копеек до 43 рублей 92 копеек. В итоге он был утвержден в размере 23 рублей 1 копейки.

Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта устанавливаются в целях недопущения использования разных тарифов организациями, осуществляющими один и тот же вид деятельности.

Решение о размере провозной платы принимается: для муниципального транспорта — органом местного самоуправления, для частного — компаниями-перевозчиками. При этом провозная плата не должна быть выше соответствующего предельного тарифа.

Новые предельные тарифы начнут действовать в Пензе с 16 августа.