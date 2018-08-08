В Пензе оценили масштаб предстоящего благоустройства территорий на пути к новому госпиталю Общество

Пенза, 8 августа 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев и глава администрации Первомайского района Пензы Лидия Белякова оценили масштаб предстоящих работ по благоустройству объектов улично-дорожной сети на пути следования к строящемуся зданию военного госпиталя в Терновке.

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе рабочего выезда на Электрический проезд они обсудили перспективы включения соответствующих территорий в программы, которые уже формируются на будущий год, в том числе по ремонту фасадов зданий.

Также Виктор Кувайцев поставил перед районной администрацией задачу побудить владельцев частных домов навести порядок на принадлежащих им участках.

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«Наша задача — выполнить поручение главы региона [Ивана Белозерцева], благоустроить территории в районе нового госпиталя к моменту его сдачи», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензе будет построен военный госпиталь нового формата. На его основе планируется создать типовой проект подобного учреждения на 150 коек.

При возведении здания будет учтен ряд военных нюансов, среди которых наличие резервных коек, установка сегментов передачи данных, обмена информацией и телемедицины, а также работа вертолетной площадки.