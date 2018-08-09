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Байкеры поддержат строительство вольера для волков в зоопарке Пензы

10:47 | 09.08.2018 | Общество

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Пенза, 9 августа 2018. PenzaNews. Байкеры из мотоклуба «Ночные волки» поддержат строительство вольера для волков в пензенском зоопарке.

Байкеры поддержат строительство вольера для волков в зоопарке Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в администрации учреждения, представители пензенского отделения посетят детский праздник «Дом для волков», который пройдет в предстоящее воскресенье, 12 августа.

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Кроме того, на байк-шоу «Русская мечта», которое состоится в Севастополе 17 и 18 августа, будет организован сбор средств на строительство нового вольера в пензенском зверинце.

В настоящее время волки в пензенском зоопарке содержатся в постройках 1980-х годов, которые не соответствуют современным требованиям.

Руководство учреждения решило построить новый просторный вольер. Там планируется сохранить естественный грунт и соорудить домики для животных.

Для лучшего обзора вольер с трех сторон закроют стеклом, а для посетителей установят лавочки и навес.

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