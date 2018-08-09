В Пензе утка приняла за водоем большую лужу на дороге

В августе 2017 года губернатор Иван Белозерцев, оценив качество реконструкции улицы Антонова в Пензе, проведенной в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», отметил, что она может служить примером современного подхода к организации работ по благоустройству микрорайона.
В ноябре 2017 года дорога на улице Антонова была продемонстрирована гостям региона — министру транспорта России Максиму Соколову и полпреду президента РФ в ПФО Михаил Бабичу — как образцово-показательная.
К тому времени там расширили проезжую часть, обустроили заездные карманы, пешеходные связи и разместили новые остановочные павильоны.
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