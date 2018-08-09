В Пензе утка приняла за водоем большую лужу на дороге Общество

Пенза, 9 августа 2018. PenzaNews. Утка облюбовала большую лужу, образовавшуюся вблизи дома №76 на улице Антонова в Пензе. Об этом сообщает « Пензенская правда ».

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По данным СМИ, 9 августа местные жители с интересом наблюдали за тем, как птица плавает в скопившейся на асфальте воде.

Одна из женщин в беседе с журналистом предположила, что вода не уходит с дороги из-за ошибки, допущенной при проектировании.

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Губернатор, мэр и глава Пензы оценили качество реконструкции улицы Антонова

В августе 2017 года губернатор Иван Белозерцев, оценив качество реконструкции улицы Антонова в Пензе, проведенной в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», отметил, что она может служить примером современного подхода к организации работ по благоустройству микрорайона.

В ноябре 2017 года дорога на улице Антонова была продемонстрирована гостям региона — министру транспорта России Максиму Соколову и полпреду президента РФ в ПФО Михаил Бабичу — как образцово-показательная.

К тому времени там расширили проезжую часть, обустроили заездные карманы, пешеходные связи и разместили новые остановочные павильоны.