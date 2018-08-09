В Пензе снесен незаконно возведенный многоквартирный дом на улице Левицкого Общество

Пенза, 9 августа 2018. PenzaNews. Многоквартирный дом, который был незаконно построен на улице Левицкого в Пензе, снесен в соответствии со вступившим в силу решением суда. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель регионального управления ФССП России Яна Загребельная.

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Она напомнила, что исполнительный лист поступил в ведомство еще в декабре 2015 года.

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«Однако приступить сразу к исполнению решения суда не получилось», — отметила собеседница агентства, пояснив, что длительное время шли суды по искам 29 человек к администрации Ленинского района Пензы относительно получения разрешения на строительство, а также задержка была связана с отсутствием денег на снос и поиском подрядной организации.

Яна Загребельная добавила, что в 2017 году был привлечен подрядчик, который в мае приступил к сносу строения и в связи с большим объемом закончил работы в июле.