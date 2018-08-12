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Мэр Пензы проинспектировал строящиеся объекты в Заре

12:30 | 12.08.2018 | Общество

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Пенза, 12 августа 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев в сопровождении своего заместителя Магомеда Агамагомедова и начальника управления капитального строительства Пензы Игоря Умнова проверил ход работ на строящихся объектах в микрорайоне Заря.

Мэр Пензы проинспектировал строящиеся объекты в Заре

Фото: Penza-gorod.ru

Первым пунктом визита стала площадка, на которой возводятся дома для детей-сирот.

Работы на одном из этих объектов вступили в завершающую стадию: рабочие укладывают асфальт на проездах и тротуарах, занимаются озеленением территории и установкой малых архитектурных форм.

Как отметил Виктор Кувайцев, необходимо завершить благоустройство в кратчайшие сроки.

Затем мэр осмотрел второй дом, где подрядчик ведет кирпичную кладку, монтаж железобетонных панелей и перегородок.

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«Необходимо наращивать темпы строительства. Дом нужно активно достраивать, дети ждут свое законное жилье», — прокомментировал мэр увиденное.

Докладывая о ситуации по третьему дому, Игорь Умнов пояснил, что на данном этапе проверяется сметная документация, подрядная компания приступит к работам после получения положительного заключения.

Затем Виктор Кувайцев посетил стройплощадку, на которой ведется обустройство ливневой канализации.

Глава городской администрации призвал продолжать работы на объекте в том же темпе, сообщает пресс-служба мэрии.

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