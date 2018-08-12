Мэр Пензы проинспектировал строящиеся объекты в Заре
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Пенза, 12 августа 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев в сопровождении своего заместителя Магомеда Агамагомедова и начальника управления капитального строительства Пензы Игоря Умнова проверил ход работ на строящихся объектах в микрорайоне Заря.
Фото: Penza-gorod.ru
Первым пунктом визита стала площадка, на которой возводятся дома для детей-сирот.
Работы на одном из этих объектов вступили в завершающую стадию: рабочие укладывают асфальт на проездах и тротуарах, занимаются озеленением территории и установкой малых архитектурных форм.
Как отметил Виктор Кувайцев, необходимо завершить благоустройство в кратчайшие сроки.
Затем мэр осмотрел второй дом, где подрядчик ведет кирпичную кладку, монтаж железобетонных панелей и перегородок.
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«Необходимо наращивать темпы строительства. Дом нужно активно достраивать, дети ждут свое законное жилье», — прокомментировал мэр увиденное.
Докладывая о ситуации по третьему дому, Игорь Умнов пояснил, что на данном этапе проверяется сметная документация, подрядная компания приступит к работам после получения положительного заключения.
Затем Виктор Кувайцев посетил стройплощадку, на которой ведется обустройство ливневой канализации.
Глава городской администрации призвал продолжать работы на объекте в том же темпе, сообщает пресс-служба мэрии.