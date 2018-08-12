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Власти Кузнецка учтут пожелания жителей при благоустройстве центра города

13:50 | 12.08.2018 | Общество

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Кузнецк, 12 августа 2018. PenzaNews. Администрация Кузнецка Пензенской области запустила опрос на тему планируемого благоустройства центральной части города.

Власти Кузнецка учтут пожелания жителей при благоустройстве центра города

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Жителям предлагается высказать свое мнение к идеям продления пешеходной зоны на улице Комсомольской, дополнительного озеленения и восстановления исторических фонарей.

Также горожане получили возможность оценить необходимость создания велодорожек и парковок для двухколесного транспорта.

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Кроме того, в ходе опроса планируется выяснить отношение кузнечан к предлагаемому мощению тротуаров и пешеходной улицы плиткой, напоминающей клинкерный кирпич.

Остальные вопросы касаются необходимости размещения киосков с сувенирами, кофе и выпечкой, установки качелей для детей и взрослых, а также других аспектов благоустройства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проект «Кузнецк — город мастеров» был отмечен по итогам всероссийского конкурса среди малых городов.

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