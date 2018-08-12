Власти Кузнецка учтут пожелания жителей при благоустройстве центра города Общество

Кузнецк, 12 августа 2018. PenzaNews. Администрация Кузнецка Пензенской области запустила опрос на тему планируемого благоустройства центральной части города.

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Жителям предлагается высказать свое мнение к идеям продления пешеходной зоны на улице Комсомольской, дополнительного озеленения и восстановления исторических фонарей.

Также горожане получили возможность оценить необходимость создания велодорожек и парковок для двухколесного транспорта.

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Кроме того, в ходе опроса планируется выяснить отношение кузнечан к предлагаемому мощению тротуаров и пешеходной улицы плиткой, напоминающей клинкерный кирпич.

Остальные вопросы касаются необходимости размещения киосков с сувенирами, кофе и выпечкой, установки качелей для детей и взрослых, а также других аспектов благоустройства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проект «Кузнецк — город мастеров» был отмечен по итогам всероссийского конкурса среди малых городов.

За победу муниципалитет получит на благоустройство 100 млн. рублей