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Мэрия Пензы будет судиться с предпринимателем из-за рекламы на столбах

13:49 | 14.08.2018 | Общество

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Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Администрация Пензы подала в суд иск к предпринимателю с целью возмещения средств на приведение в надлежащий вид световых опор, внешний вид которых испорчен несанкционированной рекламой. Об этом сообщила начальник управления транспорта и связи города Юлия Еремина в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 14 августа.

Мэрия Пензы будет судиться с предпринимателем из-за рекламы на столбах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что надписи были нанесены на столбы краской, поэтому их ликвидация потребует больших затрат.

В свою очередь мэр Пензы Виктор Кувайцев призвал активнее очищать улицы областного центра от несанкционированной рекламы и привлекать нарушителей к предусмотренной законом ответственности, сообщает пресс-служба горадминистрации.

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