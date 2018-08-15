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В мэрии Пензы объяснили вырубку деревьев у Спасского собора

14:12 | 15.08.2018 | Общество

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Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. Вырубка деревьев вблизи строящегося Спасского кафедрального собора Пензы обусловлена проведением работ по благоустройству. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой городской администрации.

В мэрии Пензы объяснили вырубку деревьев у Спасского собора

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В настоящее время производятся работы по благоустройству территории, прилегающей к строящемуся Спасскому кафедральному собору, в ходе которых были спилены несколько деревьев», — поясняется в тексте.

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В нем уточняется, что, по сведениям заместителя начальника отдела целевых программ управления ЖКХ Пензы Павла Юдаева, в рамках проекта благоустройства планируется выполнить мощение площади, основной пешеходной зоны, обустроить автостоянку, детские игровые площадки, выполнить отделку лестничных спусков и пандусов, а также реконструкцию подпорной стенки у памятника Борцам революции.

В сообщении отмечается, что в рамках контракта, заключенного между управлением ЖКХ и МУП «Зеленое хозяйство города Пензы», представители муниципального предприятия следят за состоянием деревьев, выявляя среди них аварийные и сухостойные, при этом взамен спиленных регулярно высаживаются новые.

Вместе с тем мэрия не обнародовала информацию о том, какое количество деревьев было спилено вблизи Спасского кафедрального собора, а также являлись ли они аварийными.

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