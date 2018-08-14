Соборную площадь Пензы обнесли забором Общество

Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Рабочие обнесли металлическим забором площадь у строящегося Спасского кафедрального собора Пензы.

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Проходу со стороны улицы Советской теперь препятствует коричневое ограждение.

По сути, эта конструкция стала уже второй, отделяющей первохрам от проезжей части, так как непосредственно вокруг собора установлено еще одно ограждение — синего цвета.

Работы по возведению забора со стороны сквера имени М.Ю. Лермонтова, где в предстоящее воскресенье, 19 августа, будет отмечаться областной праздник «Спас», пока продолжаются.

После их завершения здесь также получится двойное ограждение. При этом на территории, свободной доступ к которой в результате будет заблокирован, окажутся газоны с растущими на них деревьями и частично пешеходные дорожки.

Со стороны здания епархиального управления подход к Соборной площади, которая до недавнего времени называлась Советской, на данный момент открыт. О спиленных в конце минувшей рабочей недели здоровых деревьях пока еще напоминают ветки, опавшие листья и пни.

У людей, которые попадают сюда с улицы Московской, есть только один способ пройти к улице Советской — вдоль ротонды, которую год назад предлагалось использовать при проведении экскурсий под землей.

Каких-либо табличек, содержащих информацию о цели установки ограждения вокруг Соборной площади, до настоящего времени не размещено.