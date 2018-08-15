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В Пензе тротуар вдоль сквера имени Лермонтова стал парковкой

14:41 | 15.08.2018 | Общество

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Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. Тротуар на улице Лермонтова в Пензе — на участке между улицами Белинского и Советской — преобразован в бесплатную парковку.

В Пензе тротуар вдоль сквера имени Лермонтова стал парковкой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На территории, по которой раньше передвигались пешеходы, нанесена соответствующая разметка и установлены знаки, информирующие о местах, предназначенных для транспорта под управлением инвалидов.

Предполагается, что теперь путь пешеходов будет пролегать непосредственно по территории сквера имени М.Ю. Лермонтова.

Вместе с тем некоторые пензенцы по привычке предпочитают идти вдоль проезжей части.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на протяжении длительного времени для парковки транспорта в этом районе Пензы автомобилисты использовали Соборную площадь, которая прежде именовалась Советской.

В настоящее время она обнесена забором. Предполагается, что в ближайшее время здесь начнутся работы по благоустройству.

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