EN
17:51:54 Четверг, 16 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе объявлен аукцион на обустройство вечерней подсветки здания Заксобрания

12:45 | 16.08.2018 | Общество

Печать

Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Электронный аукцион на выполнение работ по архитектурной подсветке здания Законодательного собрания Пензенской области объявлен на официальном портале госзакупок.

В Пензе объявлен аукцион на обустройство вечерней подсветки здания Заксобрания

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Заказчиком выступило ГБУ «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 358 тыс. 320 рублей.

Аукцион состоится в понедельник, 27 августа.

Работы должны быть выполнены в течение 30 рабочих дней со дня заключения контракта.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе 2018 года были подготовлены предложения по организации внешней подсветки 16 фасадов в Пензе. В их числе значилось здание регионального парламента, расположенное на улице Кирова.

15 августа пресс-служба правительства Пензенской области распространила информацию о том, что специалисты приступили к разработке концепции архитектурной подсветки зданий в региональном центре.

Загрузка...
Читайте также
Уголовное дело возбуждено после конфликта на берегу болота под Кузнецком «Ростелеком» запустил для малого бизнеса тарифную линейку «Скорость»
Конкурсную программу фестиваля «В Пензе – есть» планируется связать с историей В Пензе обсудят перспективы разработки протезов рук с системой мио-управления
Готовность жилого фонда Пензенской области к отопительному сезону оценивается в 72% В Пензе в суд передано дело о попытке украсть 300 кг металлолома
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама