В Пензе объявлен аукцион на обустройство вечерней подсветки здания Заксобрания Общество

Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Электронный аукцион на выполнение работ по архитектурной подсветке здания Законодательного собрания Пензенской области объявлен на официальном портале госзакупок.

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Заказчиком выступило ГБУ «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 358 тыс. 320 рублей.

Аукцион состоится в понедельник, 27 августа.

Работы должны быть выполнены в течение 30 рабочих дней со дня заключения контракта.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе 2018 года были подготовлены предложения по организации внешней подсветки 16 фасадов в Пензе. В их числе значилось здание регионального парламента, расположенное на улице Кирова.

15 августа пресс-служба правительства Пензенской области распространила информацию о том, что специалисты приступили к разработке концепции архитектурной подсветки зданий в региональном центре.