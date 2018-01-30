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В Пензе разработаны предложения по подсветке 16 зданий

12:37 | 30.01.2018 | Общество

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Пенза, 30 января 2018. PenzaNews. Предложения по организации внешней подсветки фасадов 16 зданий — как административных, так и с жилыми помещения — подготовлены в Пензе.

В Пензе разработаны предложения по подсветке 16 зданий

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на данный момент готовы эскизы, рассчитана ориентировочная сметная стоимость оборудования и работ.

В перечень вошли здания Законодательного собрания Пензенской области, гимназии «Ступени», военного комиссариата, ряд строений на улице Московской и другие объекты.

В ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 30 января, первый вице-мэр Сергей Волков обратил внимание на то, что внешняя подсветка должна выполняться в комплексе с ремонтом фасадов тех зданий, которые в этом нуждаются.
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