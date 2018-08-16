Камнев направил в УФАС депутатский запрос на предмет сговора между перевозчиками Общество

Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгий Камнев по просьбе комсомольского актива направил депутатский запрос на имя руководителя регионального управления ФАС России Елены Демидовой с призывом проверить деятельность групп компаний «Дилижанс» и «Меркурий» на предмет сговора в связи с одновременным увеличением стоимости проезда.

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«Ранее, несколько лет назад, управление Федеральной антимонопольной службы уже устанавливало факт монопольного сговора между организациями по поводу расчета с бюджетом, установления тарифов и так далее. Там шли долгие суды. Поэтому мы считаем, что и здесь тоже сейчас может быть такой же факт того, что есть какой-то сговор», — прокомментировал ИА «PenzaNews» Георгий Камнев.

По его словам, УФАС обязано провести проверку по депутатскому запросу и дать ответ в течение месяца, но этот срок может быть при необходимости продлен.

«Поскольку они [транспортные компании] в совокупности контролируют гораздо больше 25% данного рынка, то они, в принципе, являются монополистами. Любой сговор между ними, который направлен на повышение цены либо на координацию действий, направленных на повышение цены, признается монопольным сговором и влечет отмену решений, касающихся повышения цены», — сказал собеседник агентства.