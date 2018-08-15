В Пензе с 16 августа проезд в общественном транспорте подорожает на 3 рубля Общество

Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. Стоимость проезда в общественном транспорте Пензы вырастет с предстоящего четверга, 16 августа, на 3 рубля: в троллейбусах — с 17 до 20, в автобусах — с 18 до 21, в маршрутных такси — с 20 до 23. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

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В мэрии пояснили, что размер провозной платы установлен предприятиями-перевозчиками в рамках новых предельных тарифов, которые были одобрены в начале месяца.

Последний раз стоимость проезда повышалась в Пензе в 2015 году.

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В мае и июне 2018 года в управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области поступили материалы от компаний-перевозчиков, просивших повысить предельные тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа в черте регионального центра.

Так, ООО «Горэлектротранс», которое начало обслуживать троллейбусные маршруты весной 2017 года, просило поднять предельный тариф на проезд в наземном электрическом транспорте с 17 рублей 18 копеек до 27 рублей 12 копеек, однако по результатам анализа его было решено утвердить на уровне 20 рублей 78 копеек.

Представители компаний, содержащих в своих названиях слова «Дилижанс» и «Меркурий», просили поднять предельный тариф на проезд в автобусах большой вместимости (автомобильный транспорт категории М3) с 18 рублей 5 копеек до 37 рублей 54 копеек и 35 рублей 7 копеек соответственно. Вместе с тем было решено утвердить увеличение до 21 рубля.

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Также «Меркурий» и «Дилижанс» просили поднять предельный тариф на проезд в маршрутках (автомобильный транспорт категорий М2 и М3) с 20 рублей 2 копеек до 36 рублей 7 копеек и 43 рублей 92 копеек соответственно. Это предложение тоже не было поддержано. Предельный тариф был увеличен до 23 рублей 1 копейки.

В итоге перевозчики воспользовались своим правом повысить размер провозной платы в рамках предельных тарифов.

30 марта 2018 года в ходе сессии гордумы начальник управления транспорта и связи Пензы Юлия Еремина сообщила, что в городе действует 62 муниципальных маршрута регулярных перевозок, в том числе семь троллейбусных, столько же — маршрутов автобусов большого класса, а также 48 — малого.

По ее словам, в 2017 году был обновлен подвижной состав на маршруте №54 «Арбековская застава» — аэропорт»: компания «Меркурий» приобрела 31 автобус, работающий на компримированном природном газе, с использованием субсидий в размере 49 млн. 259 тыс. и 4 млн. 939 тыс. 974 рублей из регионального и муниципального бюджетов соответственно.

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В числе задач на 2018 год она назвала обновление подвижного состава автобусов большой вместимости, в том числе за счет предоставления из бюджета Пензы субсидий на возмещение части затрат перевозчикам, и совершенствование маршрутной сети.

Согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок, МБУ «Автомобильное транспортное хозяйство» («АТХ»), учредителями которого являются мэрия, управление муниципального имущества администрации Пензы, а также городское управление транспорта и связи, осуществляет перевозку пассажиров лишь по двум маршрутам: №25 «Поселок Нефтяник — Центральный рынок» и №40 «Поселок ЗИФ — улица Новоселов».