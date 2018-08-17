Житель Пензы спустя три года добился выплаты 210 тыс. рублей за упавший на машину клен Общество

Пенза, 17 августа 2018. PenzaNews. Вступило в силу решение суда, которым мэрия обязана выплатить жителю Пензы ущерб в связи с падением клена на его машину, компенсировать судебные расходы и затраты на экспертизы на общую сумму около 210 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь областного суда Наталья Быченкова.

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«21 июня 2015 года мужчина припарковал свой автомобиль «Lada Largus» у дома №8 на улице Юбилейной в Пензе. Около 14.30 на его транспортное средство упало дерево, в результате были повреждены двери, крыша и другие части машины. В адрес администрации города автовладелец направил претензию с требованием выплатить ему причиненный ущерб, однако в ее удовлетворении было отказано со ссылкой на то, что не представляется возможным определить точное местоположение автомобиля и упавшего дерева, в связи с чем нельзя установить лицо, ответственное за содержание объектов благоустройства», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что в суде представитель мэрии с заявленными требованиями также не согласился.

«Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что именно администрация Пензы несет ответственность за причинение материального ущерба мужчине, так как она является собственником земельного участка, на котором произрастало дерево, а следовательно отвечает за организацию и состояние благоустройства на территории», — пояснила пресс-секретарь областного суда.

По словам Натальи Быченковой, назначенная в ходе рассмотрения дела дендрологическая экспертиза показала, что упавший на машину клен находился в аварийном состоянии, но мэрия не предприняла никаких мер.

«Не согласившись с решением, представитель ответчика подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», — добавила она.