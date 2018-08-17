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Россельхозбанк запустил сервис P2P-переводов по платежным картам

13:59 | 17.08.2018 | Общество

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Пенза, 17 августа 2018. PenzaNews. Россельхозбанк запустил услугу «Перевод по реквизитам платежных карт» (P2P), которая доступна на официальном сайте банка клиентам, проживающим в том числе в Пензенской области.

Россельхозбанк запустил сервис P2P-переводов по платежным картам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба РСХБ, новый сервис позволяет осуществлять моментальные переводы денежных средств между любыми картами, выпущенными российскими банками-эмитентами: для этого достаточно знать данные своей карты и номер карты получателя.

Кроме того, доступно оперативное погашение задолженности по кредитным картам РСХБ и других банков без использования системы «Интернет-банк». Ранее подобной услугой можно было воспользоваться только в банкоматах и информационно-платежных терминалах.

Комиссия за пополнение карт Россельхозбанка с карт других банков не взимается. За остальные типы P2P-переводов комиссия составит от 0,2% от суммы операции.

Более подробная информация об услуге размещена на сайте кредитно-финансового учреждения.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Единственным акционером банка, которому принадлежат 100% голосующих акций, является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.

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