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Дислоцированное в Пензенской области соединение ПВО поднято по тревоге

08:45 | 21.08.2018 | Общество

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Пенза, 21 августа 2018. PenzaNews. Зенитная ракетная бригада Центрального военного округа, дислоцированная в Пензенской области, поднята по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности войск ЦВО.

Дислоцированное в Пензенской области соединение ПВО поднято по тревоге. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подразделения бригады, на вооружении которых стоят зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», завершили мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности и приступили к совершению марша на штатной военной технике в назначенные районы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Центрального военного округа.

В ЦВО пояснили, что военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам и средствам воздушного нападения условного противника, а также преодолеют «зараженные» участки местности.

«Расчеты проведут ряд учений по прикрытию критически важных объектов в регионе с помощью зенитных ракетных комплексов «Бук-М2», — сказали в пресс-службе.

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