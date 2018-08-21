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В Пензе открыли движение по улице Антонова со стороны «Нефтебазы»

14:44 | 21.08.2018 | Общество

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Пенза, 21 августа 2018. PenzaNews. Движение транспорта по улице Антонова — на участке от остановки «Нефтебаза» на улице Нейтральной до муниципальной пожарной части — возобновлено в связи с завершением ремонтных работ в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

В Пензе открыли движение по улице Антонова со стороны «Нефтебазы»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Подрядная организация — ООО «Автодорога» — обновила дорожное полотно, обустроила заездные карманы для общественного транспорта и отсыпала обочины.

На данный момент на отремонтированном участке нанесена разметка.

Рабочие приводят в порядок территории, прилегающие к дороге — газоны засыпают новым грунтом.

Как сообщили в муниципальном предприятии «Автотранс», с предстоящего вторника, 22 августа, зареченские автобусы №103, которые на время ремонта были пущены по улице Нейтральной — через остановку «Лира», возобновят движение через микрорайон ГПЗ-24.

Временные ограничения на движение транспорта были введены на улице Антонова в Пензе с 1 июня 2018 года.

При этом изначально планировалось открыть дорогу после ремонта 31 июля.

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