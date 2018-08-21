В Пензе подрядчик получит более 35 млн. рублей спустя три года после открытия «Воейкова» Общество

Пенза, 21 августа 2018. PenzaNews. Расходы в размере 35 млн. 560 тыс. рублей планируется предусмотреть в бюджете Пензенской области на погашение задолженности перед подрядной организацией, занимавшейся строительством здания дворца силовых единоборств, который был открыт в апреле 2015 года и получил название «Воейков».

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Ожидается, что соответствующее решение будет принято на предстоящей сессии Законодательного собрания региона, которая намечена на 31 августа.

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Строительство дворца силовых единоборств на улице 40 лет Октября

Как отмечается в пояснительной записке за подписью министра финансов Пензенской области Любови Финогеевой, данную сумму требуется перечислить коммерческой фирме в соответствии с решением суда от 20 февраля 2018 года.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», речь идет об ООО «Блиц», признанном банкротом в марте 2017 года.

На протяжении длительного времени компания судилась с ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» относительно оплаты работ, выполненных на объекте, возведение которого осуществлялось в соответствии с контрактом от 2 ноября 2013 года.

Предметом спора стали дополнительные работы, которые подрядчик выполнил, а заказчик не оплатил.