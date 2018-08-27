Власти не могут справиться с несанкционированной свалкой у храма на окраине Куракино Общество

Пенза, 27 августа 2018. PenzaNews. Власти Сердобского района Пензенской области уже длительное время не могут ликвидировать несанкционированную свалку, расположенную неподалеку от храма в честь Николая Чудотворца в селе Куракино, и предотвратить дальнейшее складирование отходов на не предназначенной для этого территории.

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Ситуация, из-за которой наносится ущерб окружающей среде, ранее неоднократно оказывалась в центре внимания представителей общественности.

Более года назад ею озаботились активисты Общероссийского народного фронта. Выехав на место, они увидели, что стихийная свалка находится рядом с деревенским кладбищем и недавно отремонтированным храмом, а вблизи проходит дорога к оздоровительному лагерю. При этом данного места складирования мусора в соответствующем реестре представители ОНФ не обнаружили.

Согласно сведениям, размещенным на сайте проекта «Генеральная уборка», территория включена в федеральный реестр так называемых «серых» свалок. В связи с этим в декабре руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Сергей Мельников направил обращение в адрес главы администрации Сердобского района Александра Бедикина, в котором предложил принять меры по ее ликвидации и сообщить о результатах.

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В апреле 2018 года село Куракино посетили один из инициаторов проекта «По следам забытых усадеб», фотокорреспондент ИА «PenzaNews» Максим Костюшин, депутат Законодательного собрания Пензенской области Яна Куприна и председатель молодежного парламента Андрей Сушков, которые пришли к выводу, что свалку побороть не удалось.

В первой половине лета была предпринята попытка навести порядок на этой территории, однако мусор был убран не до конца.

Спустя некоторое время неизвестные лица начали сваливать его здесь вновь. Несмотря на табличку, согласно которой складирование отходов запрещено, их привозят сюда целыми грузовиками — об этом свидетельствует накатанная дорога.

По наблюдению настоятеля храма во имя святителя Николая Чудотворца Иоанна Рынкового, «местные жители столько не выбросят».

Комментируя сложившуюся ситуацию, он обратил внимание на то, что предпринимаемые официальными лицами усилия пока не приносят должного результата.

«Хотелось бы, чтобы что-то изменилось», — сказал он.