Будущий ритуальный комплекс у Ново-Западного кладбища Пензы приобрел очертания Общество

Пенза, 27 августа 2018. PenzaNews. Здание комплекса ритуальных залов, строительство которого ведется на улице Карпинского в Пензе — неподалеку от Ново-Западного кладбища, приобрело очертания.

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К настоящему времени возведены наружные стены, а также внутренние перегородки.

При этом, по наблюдению жителей, которые с интересом следят за строительством, в последние несколько недель темпы работ на площадке замедлились.

Большого скопления рабочих и техники за металлическим забором, отделяющим территорию будущего комплекса от дороги-дублера, не наблюдается.

На ограждении по-прежнему размещен паспорт объекта, согласно которому завершить стройку планируется осенью 2019 года.

При этом ошибку, допущенную изначально при изготовлении таблички, попытались исправить, но неудачно — теперь вместо слова «инсвестор» на ней виднеется «инсвестр».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», новые захоронения на Ново-Западном кладбище Пензы допускаются лишь в исключительных случаях, в частности, когда речь идет о выдающихся жителях региона, могилы которых расположены на Аллее славы. Повторное захоронение в пределах одной ограды близкого родственника производится при наличии свободного места для могилы с разрешения специализированной службы по вопросам похоронного дела.

В марте 2018 года между мэрией Пензы и индивидуальным предпринимателем Евгением Боровковым был заключен протокол о намерениях по реализации проекта, предполагающего строительство комплекса из трех ритуальных залов для проведения церемоний прощания с усопшими. Планируемый объем инвестиций превышает 20 млн. рублей.

В апреле неподалеку от храма-часовни во имя преподобного Сергия Радонежского был вырублен участок леса.

Спустя месяц был размещен паспорт объекта, информирующий граждан о том, что именно будет возведено на этом месте.