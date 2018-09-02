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Виктор Кувайцев остался доволен качеством плитки для площади Ленина в Пензе

14:14 | 02.09.2018 | Общество

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Пенза, 2 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев положительно оценил качество гранитной плитки, закупленной для укладки на площади Ленина в Пензе.

Виктор Кувайцев остался доволен качеством плитки для площади Ленина в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

«Материал хороший. С началом мощения площади не затягивайте», — сказал он, посетив площадь перед правительством Пензенской области в воскресенье, 2 сентября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящий момент там продолжаются работы по подготовке основания под гранитную плитку, осуществляется разводка электрического кабеля.

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Контракт на сумму около 79 млн. рублей на реконструкцию площади Ленина в Пензе заключен с ООО «Техстрой», зарегистрированным в Москве. Дата завершения работ по контракту — 1 декабря 2018 года.

Предполагается, что на месте парковки перед торговым центром «Империя» появится сквер в продолжение бульвара на улице Славы. Также предусмотрено озеленение вдоль здания.

Для мощения основной части площади выбран классический геометрический орнамент, выполненный гранитными плитами. В благоустройстве предполагается использовать гранитные бордюры для обрамления газонов и автомобильных дорог.

По периметру площади намечено установить чугунные скамьи длиной три метра и урны из этого же материала. По центру планируется разместить мобильные лавки и вазоны с цветами.

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