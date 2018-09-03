Иван Белозерцев призвал привлекать пензенских архитекторов к проектированию соцобъектов Общество

Пенза, 3 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал активнее привлекать пензенских архитекторов к проектированию социально значимых объектов различной направленности, которые будут строить в регионе в 2019-м и последующих годах.

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В ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 3 сентября, он высоко оценил внешний вид и функциональность нового корпуса школы №66, спроектированного специалистами Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

«Я поручаю […] при реализации проектов строительства новых школ, детских садов, спортивных объектов активнее привлекать наших пензенских архитекторов. […] Они очень достойно готовы выполнить непростые проекты», — сказал глава региона.

Соответствующую задачу он поставил перед Минобразования и Минстроем региона, главами муниципальных образований и начальником департамента градостроительства и архитектуры – главным архитектором области Леонидом Иоффе.