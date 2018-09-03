В Пензе сельхозярмарку организуют в сквере на улице Славы Общество

Пенза, 3 сентября 2018. PenzaNews. Ярмарка сельскохозяйственной продукции будет организована в Пензе в сквере на улице Славы в предстоящую субботу, 8 сентября.

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Горожанам предложат приобрести саженцы винограда, плодово-ягодных культур и кустарников, посадочный материал цветов местного производства.

Кроме того, будет предусмотрена продажа нового урожая — яблок, груш, сливы, винограда, арбузов, дынь, картофеля овощей. Также на ярмарке будет представлен мед и продукция пчеловодства, товары для здоровья.

Торговля будет осуществляться с 9.00, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на протяжении последних лет ярмарка товаров для сада и огорода, а также овощей и фруктов в Пензе была организована на площади Ленина, которая в настоящий момент находится на реконструкции и закрыта для прохода.

Кроме того, ремонтные работы проводятся со стороны регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, в связи с чем также закрыта часть территории.