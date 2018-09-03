Реконструкцию парка «Комсомольский» в Пензе планируется провести в течение двух лет Общество

Пенза, 3 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил разработать с расчетом на 2019–2020 годы проектно-сметную документацию на реконструкцию парка «Комсомольский», которому 31 августа было возвращено историческое название.

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«Территория развивается, но требует серьезной реконструкции и благоустройства. […] Давайте заложим определенные средства, приведем в порядок парк «Комсомольский», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 3 сентября.

Он призвал создать проект таким образом, чтобы наполнение парка соответствовало его названию и рассказывало об истории, но при этом чтобы современная молодежь чувствовала себя там комфортно.

Иван Белозерцев поручил главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву совместно с коллегами продумать, как оформить название «Комсомольский» на входной группе, и организовать на территории субботники.

«Подумайте, что можно сделать, открыть в парке ко дню рождения комсомола», — добавил губернатор.