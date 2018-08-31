Пензенскому парку «Олимпийский» вернули название «Комсомольский» Общество

Пенза, 31 августа 2018. PenzaNews. Название «Комсомольский» возвращено парку культуры и отдыха «Олимпийский» в Пензе. Соответствующее решение принято в ходе 48-й очередной сессии городской думы в пятницу, 31 августа.

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Вопрос, который в повестке был указан как «об изменении наименования элемента планировочной структуры города», представила начальник управления градостроительства и архитектуры Пензы Нина Кутырева.

Каких-либо замечаний и предложений у депутатов не возникло.

Высказаться на эту тему также никто не пожелал.

В итоге решение было принято единогласно — за переименование парка в Заводском районе Пензы проголосовали все 30 присутствовавших на сессии депутатов.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в прежние годы неоднократно предлагалось вернуть пензенскому парку «Олимпийский» название «Комсомольский».

Так, в 2013 году в ходе визита на стройплощадку роллердрома Василий Бочкарев, занимавший в то время пост губернатора, высказался за переименование парка. Его идею поддержал пензенский комсомол, представители которого назвали эту инициативу верной. По их словам, «комсомольское» название парка «напоминает людям о чем-то сокровенном и чистом». На сайте мэрии Пензы был организован опрос с целью выяснения отношения горожан к данному предложению, однако его результаты обнародованы не были.

В октябре 2014 года пензенские активисты ЛКСМ объявили о старте кампании по возвращению парку «Олимпийский» исторического названия — «Комсомольский». В ее рамках 23 ноября состоялась акция, участники которой вышли с плакатами «Комсомольцы за «Комсомольский» парк!», «Заводскому району — «Комсомольский» парк!», «Верните «Комсомольскому» парку название «Комсомольский» и другими.

В августе 2018 года предложение о переименовании парка прозвучало в ходе встречи губернатора Ивана Белозерцева с председателем Законодательного собрания региона Валерием Лидиным, советником при ректорате ПГУ Александром Фионовым и главным инженером ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» Владимиром Соломиным, которые в разные годы были первыми секретарями обкома ЛКСМ.