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Ивану Белозерцеву вручен орден

09:54 | 06.09.2018 | Общество

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Пенза, 6 сентября 2018. PenzaNews. Руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза Валерий Востротин вручил орден «За верность долгу, во славу Отечества» губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву в рамках торжественного мероприятия по случаю закладки первого камня в основание памятника генерал-лейтенанту Василию Глазунову.

Ивану Белозерцеву вручен орден

Фото: Pnzreg.ru

Тем самым отмечена деятельность главы региона по поддержке военно-патриотического движения.

Принимая награду, Иван Белозерцев поблагодарил за высокую оценку своей работы.

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«По своей специальности я танкист. В этом году исполняется 100 лет со дня основания Ульяновского гвардейского Краснознаменного танкового училища, которое я окончил и в котором служил офицером, но из ваших рук, от воинов-десантников, от Союза десантников России, получить такую награду — это аванс. Я буду стараться в своей деятельности на посту губернатора оправдывать это высокое доверие десантников России», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Орден «За верность долгу, во славу Отечества» является неправительственной общественной наградой Союза десантников России.

Им награждаются граждане РФ и других государств за большие заслуги по поддержке ветеранов военной службы, участников боевых действий и членов их семей, родных погибших военнослужащих и за вклад в патриотическое воспитание.

Орден носится на колодке на левой стороне груди и располагается после наград РФ и СССР.

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