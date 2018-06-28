Рубцов назвал бредом информацию о том, при каких обстоятельствах Белозерцеву вручен орден Политика

Пенза, 28 июня 2018. PenzaNews. Виктор Рубцов, занимавший должность руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области с 2012 по 2015 годы, назвал бредом информацию о том, что президент России Владимир Путин вручил главе региона Ивану Белозерцеву орден Почета в ходе непубличной части мероприятия, состоявшегося в Кремле.

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«В Пензенской области разразился очередной скандал, благодаря «команде» губернатора Ивана Белозерцева. 27 июня 2018 года пресс-служба пензенского губернатора сообщила, что «президент России Владимир Путин вручил губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву орден Почета». Местные СМИ радостно подхватили эту новость. Некоторые дошли аж до абсурда. Одни заголовки статей чего стоят: «Лицом к лицу». Владимир Путин благословил Белозерцева на второй срок — мнение» или «Молния: Иван Белозерцев получил орден Почета из рук президента России Владимира Путина», — написал он в «Живом Журнале» в четверг, 28 июня.

Виктор Рубцов добавил, что вместе с тем «нашлись дотошные журналисты, которых не затруднило проверить эту информацию».

«[...] Выяснилось, что: да, Белозерцев удостоен государственной награды, но указ президента РФ вышел об этом аж в октябре 2017 года; на торжественном мероприятии, проводимом 27 июня в Кремле, где вручались государственные награды, Белозерцева не было, и в списках участников он не значится», — отметил бывший чиновник областного правительства.

Кроме того, по его словам, «свидетели кулуарно сообщили, что 27 июня Белозерцев и не мог быть в Москве, так как его видели в Пензе».

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«Но дальше, было еще смешней. Иногда лучше промолчать вовсе, чем усугублять ситуацию «разъяснениями». А именно это и произошло. Пресс-служба губернатора вновь разразилась пояснениями данного феномена, сообщив, что «президент России Владимир Путин вручил ему (Белозерцеву) государственную награду в ходе непубличной части мероприятия». Что за бред! Он что, разведчик или подпольщик, чтобы ему вручать награды отдельно, в уголке?» — задался вопросом Виктор Рубцов.

Также он обратил внимание на то, что Иван Белозерцев, «пожалуй, единственный из губернаторов в новейшей истории России, который до сих пор ни разу не встречался с президентом РФ Владимиром Путиным».

«Ни разу! Ни при назначении, ни после выборов. Ни разу! И это на самом деле прискорбный факт, говорящий о многом», — добавил бывший руководитель аппарата.

Виктор Рубцов предположил, что Иван Белозерцев, «наверное, очень хочет попасть на прием к президенту и, возможно, что-то делает для этого».

«И вполне вероятно, что такая встреча может состоятся. Я бы например, очень этого хотел. Однако рвение своего окружения представить желаемое за действительное надо как-то усмирять и не давать позорить своего руководителя», — написал он.