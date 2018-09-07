На площади Ленина в Пензе приступили к укладке гранитной плитки Общество

Пенза, 7 сентября 2018. PenzaNews. Рабочие приступили к укладке гранитной плитки на площади имени В.И. Ленина в Пензе, которая закрыта на масштабную реконструкцию.

Фото: Penza-gorod.ru

Ход работ в пятницу, 7 сентября, оценил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Он призвал специалистов строго следовать проектному решению и неукоснительно соблюдать технологию.

«Самое основное, что от нас сейчас зависит — сделать работу качественно, чтобы покрытие площади служило нам долгие годы», — отметил глава администрации Пензы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, после мощения подрядная компания приступит к монтажу малых архитектурных форм — скамеек и вазонов.

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Контракт на сумму около 79 млн. рублей на реконструкцию площади Ленина в Пензе заключен с ООО «Техстрой», зарегистрированным в Москве.

Предполагаемая дата завершения работ — 1 декабря 2018 года.

Ожидается, что на месте парковки перед торговым центром «Империя» появится сквер в продолжение бульвара на улице Славы. Также предусмотрено озеленение вдоль здания.

Для мощения основной части площади выбран классический геометрический орнамент, выполненный гранитными плитами. В благоустройстве предполагается использовать гранитные бордюры для обрамления газонов и автомобильных дорог.

По периметру площади намечено установить чугунные скамьи длиной три метра и урны из этого же материала. По центру планируется разместить мобильные лавки и вазоны с цветами.