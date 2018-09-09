Пензенская область впервые примет окружной слет студотрядов Общество

Пенза, 9 сентября 2018. PenzaNews. Слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа впервые пройдет в Пензенской области с 6 по 8 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил руководитель регионального отделения молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» Артем Колобов.

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«Это право Пензенская область получила после Башкортостана, когда на совещании руководителей региональных отделений [РСО], мы высказали предложение о том, что готовы и будем рады принять мероприятие такого уровня у себя, рассказали о том, чем мы могли бы порадовать наших гостей и какая материальная база у нас есть», — пояснил собеседник агентства.

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Он отметил, эта идея была поддержана как окружным, так и центральным штабами РСО, в том числе лично командиром Михаилом Киселевым.

«Предполагается, что участниками слета станут около 300 бойцов, командиров, комиссаров и представителей центрального штаба нашей организации — «Российских студенческих отрядов», а также приглашенные почетные гости и эксперты по различным направлениям», — сказал Артем Колобов.

Он добавил, что ожидается приезд менеджера пермского международного фестиваля социального кино «Лампа» Дениса Гетмана и одного из модераторов всероссийского образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» Анны Киселевой.

«Проживание будет организовано на территории базы отдыха «Чистые пруды», а основные площадки будут распределены по образовательным организациям и другим учреждениям Пензы», — сообщил руководитель реготделения РСО, уточнив, что на проведение мероприятия выделены денежные средства из бюджета региона.

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По словам Артема Колобова, участников слета ждет насыщенная программа.

«Будет организована работа образовательных площадок, где специалисты в сфере педагогики, психологии и театрального мастерства Пензенской области поделятся своими знаниями в рамках мастер-классов. Также предполагается проведение окружного конкурса комиссаров», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что свое профессиональное мастерство смогут показать представители педагогических, сервисных, сельскохозяйственных, строительных отрядов и будет работать мобильный комплекс сдачи ГТО.

Артем Колобов выразил надежду на то, что предстоящий слет студотрядов ПФО привлечет внимание молодежи округа, в том числе Пензенской области, к трудовому движению.