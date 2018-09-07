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В Заречном включили новый фонтан у ТЮЗа

19:05 | 07.09.2018 | Общество

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Заречный, 7 сентября 2018. PenzaNews. Новый фонтан, оборудованный у здания театра юного зрителя, в котором ранее действовал дом культуры «Дружба», запущен в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 60-летию Заречного Пензенской области.

В Заречном включили новый фонтан у ТЮЗа

Фото: Zarechny.zato.ru

Он размещен на том же месте, где прежде находился старый фонтан, по форме напоминавший одуванчик. На протяжении последних нескольких лет сооружение не работало: шар и конструкция, к которой он крепился, были демонтированы, а в преддверии работ по обустройству нового фонтана рабочие разобрали и бортики.

Фонтан, который теперь могут наблюдать жители, представляет собой небольшую чащу с круглым гранитным парапетом. Предполагается, что в темное время суток в центре будет включаться подсветка.

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Вокруг него уложена новая плитка.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в управлении общественных связей Заречного, установка фонтана осуществлялась в рамках обновления Аллеи Победы.

Согласно данным портала госзакупок, поставка и монтаж элементов чаши обошлись в 1 млн. 916 тыс. 700 рублей. Еще 1 млн. 273 тыс. 300 рублей потрачено на необходимое оборудование. Оба контракта были заключены управлением капитального строительства Заречного с ООО «Проектно-строительное предприятие «Ритон», работающим в Пензе.

Еще один контракт — на капитальный ремонт Аллеи Победы от улицы Братской до улицы Комсомольской — заключен УКСом с муниципальным предприятием «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» города Заречного на сумму 6,8 млн. рублей.

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