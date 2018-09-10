В Пензе обсудят совершенствование электронного документооборота Общество

Пенза, 10 сентября 2018. PenzaNews. Комитет по делам архивов региона организует заседание круглого стола на тему: «Взаимодействие государственного и муниципальных архивов с многофункциональными центрами: состояние и перспективы развития» на базе пензенского госуниверситета в предстоящий вторник, 11 сентября.

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Планируется обсудить взаимодействие архивов и администраций районов с многофункциональными центрами, его преимущества и проблемы. Также будет уделено внимание автоматизации деятельности МФЦ и ее популяризации.

Ожидается, что в заседании примут участие представители многофункциональных центров Пензенской и Нижегородской областей, архивисты из разных субъектов РФ, сотрудники управления информационных технологий и связи региона.

Как сообщается на сайте комитета, тесное взаимодействие является прорывным моментом в работе по обращениям граждан, например, по получению архивных справок о зарплате, подтверждению трудового стажа, права владения землей.

Мероприятие состоится 11.00 в корпусе №1.