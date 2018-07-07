Трохин постоянно подставляет Белозерцева своими действиями — Падалкин Политика

Пенза, 7 июля 2018. PenzaNews. Координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин отреагировал на ситуацию, связанную с проверкой деятельности фонда «Гражданский Союз», высказав мнение, что заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин, курирующий вопросы внутренней политики, постоянно подставляет своими действиями губернатора Ивана Белозерцева.

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«Трохин постоянно подставляет Белозерцева своими действиями. Последний хоть и имеет какое-никакое отношение к армии, но принимать волевые решения не умеет. Зато очень четко работает армейский принцип, когда командир вроде бы умный, а солдаты — дураки, ничего не умеют, ничего не знают. Солдаты Белозерцева как раз такие. Что Василий Трохин, ни черта не смыслящий во внутренней политике, что Дина Черемушкина, рассказывающая какие-то сказки про орден, который губернатору вручали в обстановке строжайшей секретности», — написал Сергей Падалкин на своей странице в Facebook, разместив также ссылку на новость ИА «PenzaNews» под заголовком «Шарипков связал инициированную иждивенцем Тузовым проверку НКО с Трохиным».

«Но если у командира роты будет вся рота дураков, то и о нем впечатление соответствующее складывается. Тем более свою команду Иван Белозерцев сам формировал», — резюмировал оппозиционер.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», накануне исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков рассказал о ходе проверки деятельности НКО, которую проводят правоохранительные органы по заявлению члена общественного совета при УМВД России по Пензенской области, бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, живущего, по собственному признанию, на иждивении супруги-госслужащей.

По словам руководителя некоммерческой организации, представителей управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД интересует, как и на что были потрачены собранные средства от благотворительных спектаклей, в связи с чем он уже дал соответствующие пояснения полицейским и добровольно предоставил необходимые документы.

По мнению Олега Шарипкова, проверка может быть связана с заместителем председателя правительства Пензенской области Василием Трохиным, курирующим вопросы внутренней политики.

Кроме того, он подчеркнул, что вся эта ситуация бросает тень на людей, которые стремятся проводить и поддерживать подобные благотворительные мероприятия, а также предположил, что в текущем году вряд ли кто-то захочет организовывать в Пензе театральную постановку, зная, что по заявлению одного человека могут затаскать по отделам полиции фактически любого, кто так или иначе будет связан с этим проектом.