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Трохин постоянно подставляет Белозерцева своими действиями — Падалкин

15:34 | 07.07.2018 | Политика

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Пенза, 7 июля 2018. PenzaNews. Координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин отреагировал на ситуацию, связанную с проверкой деятельности фонда «Гражданский Союз», высказав мнение, что заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин, курирующий вопросы внутренней политики, постоянно подставляет своими действиями губернатора Ивана Белозерцева.

Трохин постоянно подставляет Белозерцева своими действиями — Падалкин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Трохин постоянно подставляет Белозерцева своими действиями. Последний хоть и имеет какое-никакое отношение к армии, но принимать волевые решения не умеет. Зато очень четко работает армейский принцип, когда командир вроде бы умный, а солдаты — дураки, ничего не умеют, ничего не знают. Солдаты Белозерцева как раз такие. Что Василий Трохин, ни черта не смыслящий во внутренней политике, что Дина Черемушкина, рассказывающая какие-то сказки про орден, который губернатору вручали в обстановке строжайшей секретности», — написал Сергей Падалкин на своей странице в Facebook, разместив также ссылку на новость ИА «PenzaNews» под заголовком «Шарипков связал инициированную иждивенцем Тузовым проверку НКО с Трохиным».

«Но если у командира роты будет вся рота дураков, то и о нем впечатление соответствующее складывается. Тем более свою команду Иван Белозерцев сам формировал», — резюмировал оппозиционер.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», накануне исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков рассказал о ходе проверки деятельности НКО, которую проводят правоохранительные органы по заявлению члена общественного совета при УМВД России по Пензенской области, бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, живущего, по собственному признанию, на иждивении супруги-госслужащей.

По словам руководителя некоммерческой организации, представителей управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД интересует, как и на что были потрачены собранные средства от благотворительных спектаклей, в связи с чем он уже дал соответствующие пояснения полицейским и добровольно предоставил необходимые документы.

По мнению Олега Шарипкова, проверка может быть связана с заместителем председателя правительства Пензенской области Василием Трохиным, курирующим вопросы внутренней политики.

Кроме того, он подчеркнул, что вся эта ситуация бросает тень на людей, которые стремятся проводить и поддерживать подобные благотворительные мероприятия, а также предположил, что в текущем году вряд ли кто-то захочет организовывать в Пензе театральную постановку, зная, что по заявлению одного человека могут затаскать по отделам полиции фактически любого, кто так или иначе будет связан с этим проектом.

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