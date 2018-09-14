Мастерская «Квартал Луи» открыта в Пензе для занятий с людьми с инвалидностью и без Общество

Пенза, 14 сентября 2018. PenzaNews. Мастерская развития «Квартал Луи» открыта на проезде Водопьянова, 44, в Пензе в рамках проекта «Лидеры изменений. Равный – равному» для молодых людей с инвалидностью в возрасте от 18 до 35 лет, который реализуется с использованием средств президентского гранта.

Фото: Наталья Жаркова, Пензенская-епархия.рф

Инициатором ее обустройства выступила автономная некоммерческая организация «Квартал Луи», а Пензенская епархия предоставила помещение в безвозмездное пользование.

В ходе торжественного открытия мастерской, состоявшегося в минувший четверг, 13 сентября, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил молебен и освятил уникальные иконы, предназначенные для слабовидящих.

После церемонии приглашенные на нее гости получили возможность осмотреть помещения для развития детей и молодых людей с инвалидностью — студию живописи, сенсорную комнату, игровой зал, соляную пещеру и другие.

«Студенты наших домов сопровождаемого проживания «Квартал Луи» и «Дома Вероники», а также дети и люди с инвалидностью, которые обращаются к нам за помощью, ежедневно нуждаются в комплексном развитии. Раньше мы прибегали к занятиям в разных студиях, тренажерных залах, но, как говорится, если хочешь сделать так, как нужно тебе, сделай сам! Вот мы и решили создать свой комплекс, который будет развивать наших ребят как физически, так и духовно!» — пояснила исполнительный директор АНО «Квартала Луи», член Общественной палаты России Мария Львова-Белова.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, на данный момент мастерская развития будет оказывать услуги людям с особенностями развития бесплатно, а остальные смогут воспользоваться ею за благотворительное пожертвование, которое пойдет на оплату работы специалистов.

Центр для инвалидов-колясочников «Квартал Луи», на базе которого молодые люди, лишенные родительской заботы, могут жить, получать образование и работать, был открыт в Березовском переулке в Пензе 1 ноября 2014 года.

На сегодняшний день в нем и в центре для людей с тяжелой формой инвалидности «Дом Вероники» живут 17 студентов. Они трудятся в арт-холле «Квартал Луи» и типографии «Лаборатория печати», проходят обучение в образовательных учреждениях и на различных курсах.