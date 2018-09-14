В Пензе обсудят ответственность за публикации в интернете Общество

Пенза, 14 сентября 2018. PenzaNews. Совершенствование законов, предусматривающих ответственность за действия в интернете, станет одной из главных тем круглого стола, который состоится в Пензенском государственном университете в рамках проекта «Открытая власть» в предстоящую субботу, 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

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Также собравшиеся обсудят итоги проведенного мониторинга связи, интернет-соединения и цифрового телевидения в Пензенской области.

Ожидается, что в мероприятии примут участие председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, секретарь Союза журналистов России Леонид Левин, представители прокуратуры, депутаты Законодательного собрания Пензенской области, молодые парламентарии, гражданские активисты и блогеры.