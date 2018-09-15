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На форуме городских сообществ в Пензе состоялась презентация общественных проектов

14:33 | 15.09.2018 | Общество

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Пенза, 15 сентября 2018. PenzaNews. Презентация проектов состоялась в рамках пятого форума городских сообществ, тема которого в 2018 году звучит как «Поднять живых», на базе библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в Пензе в субботу, 15 сентября.

На форуме городских сообществ в Пензе состоялась презентация общественных проектов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Первыми выступили участники проекта «Дети войны». Они в стихах и песнях рассказали о «Серебряных волонтерах». Задумка проекта состоит в том, что пожилые люди посещают тех, кто не может самостоятельно передвигаться, и оказывают посильную помощь.

Затем Николай Меньшов проинформировал присутствующих о том, как и почему решено было благоустроить родник на Западной поляне. Он пошагово изложил, какие действия за несколько месяцев осуществили неравнодушные горожане.

Активист отметил, что после приведения территории в порядок, неравнодушные пензенцы продолжают следить за ее состоянием.

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«Каждый день мы убираем мусор, поливаем цветы», — отметил Николай Меньшов.

Он пожелал собравшимся брать инициативу в свои руки и не бояться ответственности.

Руководитель военно-исторического клуба «Аванпост» Томас Янчаускас провел презентацию военно-исторических фестивалей «Марсово поле» и «Первая мировая».

«Там очень интересно детям, потому что организована работа интерактивных площадок, которые у нас делятся на пехотную школу, кавалерийскую школу, исторический лагерь», — сказал он.

После перерыва свои проекты презентовали другие активисты.

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