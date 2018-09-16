Мэр предложил установить в центре Пензы стилизованные под старину световые опоры Общество

Пенза, 16 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил установить световые опоры, стилизованные под старину, на площади имени В.И. Ленина, которая закрыта на масштабную реконструкцию.

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«Желательно, чтобы они вписались в ансамбль существующей архитектуры. Историческую значимость площади должны подчеркивать детали», — отметил он в ходе инспекционного визита на объект в воскресенье, 16 сентября.

Также мэр обратил внимание на состояние памятника Владимиру Ленину и поручил оценить стоимость необходимых работ.

По данным городской администрации, гранитные плиты по периметру сооружения находятся под наклоном из-за провала в основании монумента.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», контракт на сумму около 79 млн. рублей на реконструкцию площади Ленина в Пензе заключен с ООО «Техстрой», зарегистрированным в Москве.

Предполагаемая дата завершения работ — 1 декабря 2018 года.

Ожидается, что на месте парковки перед торговым центром «Империя» появится сквер в продолжение бульвара на улице Славы. Также предусмотрено озеленение вдоль здания.

Для мощения основной части площади выбран классический геометрический орнамент, выполненный гранитными плитами. В благоустройстве предполагается использовать гранитные бордюры для обрамления газонов и автомобильных дорог.

По периметру площади намечено установить чугунные скамьи длиной три метра и урны из этого же материала. По центру планируется разместить мобильные лавки и вазоны с цветами.