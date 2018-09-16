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Мэр предложил установить в центре Пензы стилизованные под старину световые опоры

15:11 | 16.09.2018 | Общество

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Пенза, 16 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил установить световые опоры, стилизованные под старину, на площади имени В.И. Ленина, которая закрыта на масштабную реконструкцию.

Мэр предложил установить в центре Пензы стилизованные под старину световые опоры

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Желательно, чтобы они вписались в ансамбль существующей архитектуры. Историческую значимость площади должны подчеркивать детали», — отметил он в ходе инспекционного визита на объект в воскресенье, 16 сентября.

Также мэр обратил внимание на состояние памятника Владимиру Ленину и поручил оценить стоимость необходимых работ.

По данным городской администрации, гранитные плиты по периметру сооружения находятся под наклоном из-за провала в основании монумента.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», контракт на сумму около 79 млн. рублей на реконструкцию площади Ленина в Пензе заключен с ООО «Техстрой», зарегистрированным в Москве.

Предполагаемая дата завершения работ — 1 декабря 2018 года.

Ожидается, что на месте парковки перед торговым центром «Империя» появится сквер в продолжение бульвара на улице Славы. Также предусмотрено озеленение вдоль здания.

Для мощения основной части площади выбран классический геометрический орнамент, выполненный гранитными плитами. В благоустройстве предполагается использовать гранитные бордюры для обрамления газонов и автомобильных дорог.

По периметру площади намечено установить чугунные скамьи длиной три метра и урны из этого же материала. По центру планируется разместить мобильные лавки и вазоны с цветами.

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