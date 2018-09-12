Иван Белозерцев предложил придумать арт-объект для площади Ленина
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Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил установить на площади имени В.И. Ленина в Пензе арт-объект, который не предусмотрен проектом.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Давайте идеи, пока еще есть время — [нужен] объект, у которого может остановиться пара влюбленных, сфотографироваться, который станет местом притяжения людей. Подобные есть в Европе, в крупных городах России. Пригласите студентов, разработайте интересный и креативный проект», — сказал глава региона, обращаясь к участникам выездного совещания, проведенного в среду, 12 сентября.
Он также призвал увеличить темпы реконструкции площади.
«Сейчас пока нет дождей, следует работать в две смены», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», контракт на сумму около 79 млн. рублей на реконструкцию площади Ленина в Пензе заключен с ООО «Техстрой», зарегистрированным в Москве.
Предполагаемая дата завершения работ — 1 декабря 2018 года.
Ожидается, что на месте парковки перед торговым центром «Империя» появится сквер в продолжение бульвара на улице Славы. Также предусмотрено озеленение вдоль здания.
Для мощения основной части площади выбран классический геометрический орнамент, выполненный гранитными плитами. В благоустройстве предполагается использовать гранитные бордюры для обрамления газонов и автомобильных дорог.
По периметру площади намечено установить чугунные скамьи длиной три метра и урны из этого же материала. По центру планируется разместить мобильные лавки и вазоны с цветами.