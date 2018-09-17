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Сотрудники «Сурского гидроузла» получили лицензию на ведение аварийно-спасательных работ

14:19 | 17.09.2018 | Общество

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Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Пензенской области подполковник Павел Орлов вручил свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ, выданное нештатному формированию ФГУ «Сурский гидроузел», командиру звена Алексею Варламову в понедельник, 17 сентября.

Сотрудники «Сурского гидроузла» получили лицензию на ведение аварийно-спасательных работ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Для получения свидетельства рабочая бригада ГУ МЧС России по региону убедилась, что личный состав учреждения, подлежащий аттестации, соответствует обязательным требованиям. Затем сотрудники прошли испытания и тестирование.

В результате спасатели гидроузела получили возможность подтвердить свои навыки в межведомственной комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, формирований и спасателей в Москве.

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