Сотрудники «Сурского гидроузла» получили лицензию на ведение аварийно-спасательных работ Общество

Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Пензенской области подполковник Павел Орлов вручил свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ, выданное нештатному формированию ФГУ «Сурский гидроузел», командиру звена Алексею Варламову в понедельник, 17 сентября.

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Для получения свидетельства рабочая бригада ГУ МЧС России по региону убедилась, что личный состав учреждения, подлежащий аттестации, соответствует обязательным требованиям. Затем сотрудники прошли испытания и тестирование.

В результате спасатели гидроузела получили возможность подтвердить свои навыки в межведомственной комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, формирований и спасателей в Москве.