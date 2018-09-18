В Пензе установлен бюст исследователя Русской Америки Лаврентия Загоскина Общество

Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. Бронзовый бюст морского офицера, исследователя Аляски, Алеутских островов и Северной Калифорнии Лаврентия Загоскина установлен на территории дома народного творчества в Пензе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ожидается, что церемония его официального открытия состоится в ближайшее время.

Пока бюст огорожен сигнальной лентой.

Табличка, размещенная на постаменте, гласит: «Памятник Л.А. Загоскину установлен в 2018 году пензенским областным отделением всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Архитектурное бюро «Вещь!» Скульптор: Илья Порватов».

Комментируя установку бюста, председатель реготделения РГО Игорь Пантюшов отметил, что это долгожданное событие.

«К этому моменту мы шли долгих 7 лет, и вот это свершилось. Об открытии памятника, которое будет скоро, сообщим и пригласим всех!» — написал он на свой странице в Facebook.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ноябре 2017 года пензенское региональное отделение «Русского географического общества» вошло в число победителей конкурса президентских грантов. Денежные средства были выделены организации на проект «Возвращение к родным берегам» к 210-летию со дня рождения Лаврентия Загоскина.

Место установки бюста исследователя Русской Америки было выбрано с учетом того факта, что усадьба в Пензе, в которой расположен музей народного творчества, до 1866 года принадлежала родной тете путешественника Варваре Загоскиной.