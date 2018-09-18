Начальник УМИ не смог пояснить, почему в Пензе не сносят пристрой к «Космос-Сити» Общество

Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. Денис Леонтьев, занимающий должность начальника управления муниципального имущества администрации Пензы с 17 июля 2018 года, не смог ответить на вопрос депутата гордумы от округа №9, председателя совета ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» Ирины Ворониной о том, по какой причине до настоящего времени не исполнено вступившее в силу несколько лет назад решение суда о сносе пристроя к торговому центру «Космос-Сити».

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Ирина Воронина подняла эту тему в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по градорегулированию, землепользованию и собственности во вторник, 18 сентября.

«Вопрос связан с работой администрации [Пензы] в отношении активности по исполнению судебных решений о сносе самовольных строений. В частности, конкретный пример — решение 2014 года по иску администрации к ИП Тоцкий о сносе пристроя к торговому центру «Космос-Сити», расположенному на проспекте Строителей, 45А», — сказала она.

В связи с этим депутат поинтересовалась, что мешает исполнить решение суда.

«И второй вопрос сразу, в дополнение к этому — какие платежи осуществляет данный уважаемый предприниматель [Олег Тоцкий] в бюджет [города] за пользование землей?» — спросила Ирина Воронина.

Денис Леонтьев отметил, что не готов сразу дать пояснения по этой ситуации, и предложил предоставить соответствующие сведения депутату «в индивидуальном порядке».

Однако Ирина Воронина попросила начальника УМИ проинформировать депутатов об этом на предстоящей сессии.