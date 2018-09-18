В Пензе предлагается уменьшить число льготных поездок в общественном транспорте Общество

Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. Количество поездок, которые предоставляются отдельным категориям граждан при условии активации «Льготной транспортной карты жителя города Пензы», предлагается сократить с 40 до 32 в месяц. Об этом сообщил вице-мэр по экономике и развитию предпринимательства Андрей Шевченко.

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Выступая по данному вопросу на заседании постоянной комиссии гордумы по бюджету, финансовой и налоговой политике 18 сентября, замглавы администрации Пензы напомнил, что с 16 августа проезд в общественном транспорте подорожал на 3 рубля.

«[Предлагается] установить отдельным категориям граждан […] 32 поездки в месяц и сумму 350 рублей, что позволит нам не менять бюджет — не тратить дополнительные деньги из бюджета [на компенсацию расходов перевозчиков]», — пояснил Андрей Шевченко.

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По итогам рассмотрения данного вопроса на заседании комиссии он был вынесен на ближайшую сессию, которая состоится в предстоящую пятницу, 21 сентября.

В случае принятия положительного решения изменения вступят в силу с 1 октября.

В соответствии с решением гордумы от 22 декабря 2016 года, в Пензе на период 2017–2019 годов предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок.

Она заключается в предоставлении 40 поездок в месяц при условии ежемесячной активации «Льготной транспортной карты жителя города Пензы» на сумму 320 рублей.