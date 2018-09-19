Житель Кузнецка выплатил 228 тыс. рублей алиментов после запрета управления машиной Общество

Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области полностью погасил задолженность по алиментам в пользу свой дочери-школьницы в сумме 228 тыс. рублей спустя неделю после того, как ему было вручено постановление о запрете управления автомобилем. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП по региону Яна Загребельная.

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«Взыскатель исполнительный документ отозвал, производство окончено», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, аналогичная ситуация произошла с другим пензенским должником, у которого задолженность 15-летнему сыну составила 415 тыс. рублей .

«После вручения постановления об ограничении в праве управления машиной должник принес расписку о получении 300 тыс. рублей от бывшей супруги. Оставшуюся часть долга он будет оплачивать ежемесячно», — добавила Яна Загребельная.