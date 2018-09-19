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Житель Кузнецка выплатил 228 тыс. рублей алиментов после запрета управления машиной

09:31 | 19.09.2018 | Общество

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Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области полностью погасил задолженность по алиментам в пользу свой дочери-школьницы в сумме 228 тыс. рублей спустя неделю после того, как ему было вручено постановление о запрете управления автомобилем. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП по региону Яна Загребельная.

Житель Кузнецка выплатил 228 тыс. рублей алиментов после запрета управления машиной. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Взыскатель исполнительный документ отозвал, производство окончено», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, аналогичная ситуация произошла с другим пензенским должником, у которого задолженность 15-летнему сыну составила 415 тыс. рублей .

«После вручения постановления об ограничении в праве управления машиной должник принес расписку о получении 300 тыс. рублей от бывшей супруги. Оставшуюся часть долга он будет оплачивать ежемесячно», — добавила Яна Загребельная.

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