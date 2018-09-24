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В Пензе у жителей спросят, что они думают о светофорах

13:56 | 24.09.2018 | Общество

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Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил мэру Пензы Виктору Кувайцеву организовать сбор мнений жителей относительно целесообразности светофоров, установленных на улицах города в последнее время.

В Пензе у жителей спросят, что они думают о светофорах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Наставили светофоров на каждом перекрестке, где нужно и не нужно, деньги вложили большие. Ряд светофоров работает плохо. […] Они, наоборот, тормозят дорожное движение. Люди возмущаются», — отметил глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 24 сентября.

Он выразил уверенность в том, что предложений от граждан будет много.

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«Лучше водителей нам никто не подскажет», — добавил Иван Белозерцев.

Кроме того, губернатор призвал проанализировать, достаточно ли полос движения для беспрепятственного прохождения транспорта на разных участках городских дорог, а также хватает ли автобусов и маршруток в разные часы.

Иван Белозерцев поручил в ноябре провести слушания по теме организации дорожного движения с участием специалистов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, в которых пообещал принять участие.

«Мы это должны делать, чтобы улучшить ситуацию на дорогах Пензы, чтобы пробок было как можно меньше. Если мы установили светофор, […] а он только тормозит движение, мы должны его отрегулировать. Если в целом не нужен, давайте мы сделаем нерегулируемый перекресток», — сказал губернатор.

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