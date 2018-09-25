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Прием Фомина в Тамале отменен в связи с его командировкой в центральный аппарат СКР

15:26 | 25.09.2018 | Общество

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Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. Личный прием исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области Владимира Фомина в рабочем поселке Тамала отменен в связи с его командировкой в центральный аппарат СКР. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального ведомства во вторник, 25 сентября.

Прием Фомина в Тамале отменен в связи с его командировкой в центральный аппарат СКР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что встреча с гражданами была намечена на предстоящий четверг.

«О новой дате личного приема жители Тамалы будут извещены дополнительно», — добавляется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», исполнение обязанностей руководителя следственного управления СКР по Пензенской области было возложено на Владимира Фомина после того, как предыдущий глава регионального ведомства Олег Трошин освободил занимаемый пост.

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