Мэр Пензы предложил сохранить льготу в виде 40 поездок в месяц за 320 рублей Общество

Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил сохранить меру социальной поддержки для отдельных категорий граждан в виде возможности совершить в месяц 40 поездок в общественном транспорте, заплатив за это 320 рублей.

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«Необходимо на уровне прошлых лет предоставлять 40 поездок в месяц в троллейбусах и автобусах большой вместимости для федеральных и региональных льготников», — сказал он в ходе совещания, проведенного в мэрии во вторник, 25 сентября.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, Виктор Кувайцев поручил изыскать соответствующие средства в городском бюджете.

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18 сентября 2018 года на заседании постоянной комиссии гордумы по бюджету, финансовой и налоговой политике вице-мэр Андрей Шевченко сообщил, что предлагается сократить с 40 до 32 в месяц количество поездок, которые предоставляются отдельным категориям граждан при условии активации «Льготной транспортной карты жителя города Пензы», при этом платить за них придется больше — 350 рублей вместо 320.

Он пояснил, что в случае принятия данного решения в бюджете Пензы не потребуется закладывать дополнительные денежные средства на компенсацию расходов транспортных компаний в связи с перевозкой льготников с учетом августовского увеличения стоимости проезда.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшей сессии гордумы, которая намечена на пятницу, 28 сентября.