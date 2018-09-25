Отмеченные на федеральных форумах пензенские проекты получат поддержку от региона Общество

Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. Инициированные в Пензенской области проекты, на реализацию которых выделены гранты по итогам пошедших в 2018 году федеральных молодежных форумов, получат поддержку из регионального бюджета. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«И я, и мои коллеги хотим, чтобы у вас появлялось как можно больше наработок в самых разных областях — экономике, социальной сфере, образовании, науке, культуре», — сказал он в ходе подведения итогов форумной кампании текущего года в губернаторском доме во вторник, 25 сентября.

Иван Белозерцев отметил, что «конкуренция в регионах возрастает».

По его словам, в этих условиях молодежные проекты требуют не только финансовой поддержки, но и сопровождения при их реализации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Иван Танасов по итогам форума «iВолга» получил грант в сумме 300 тыс. рублей за победу в направлении «Патриотическое воспитание», педагог пензенской детской музыкальной школы имени В.П. Чеха Таисия Гришина выиграла 100 тыс. рублей на реализацию проекта «Снова в моде» по итогам «Тавриды», а председатель молодежного правительства региона Валерия Киселева — такую же сумму на форуме «Евразия».