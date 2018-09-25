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В Пензе открыта школа подготовки проектов к всероссийским форумам

18:54 | 25.09.2018 | Общество

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Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. Школа подготовки проектов к форумной кампании 2019 года начала работу в Пензе. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензе открыта школа подготовки проектов к всероссийским форумам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, основная задача — помочь молодым людям заранее проработать свои идеи, в том числе при содействии чиновников, представителей вузов и предприятий, чтобы вывести проекты на новый уровень.

«Я хочу попросить вас, чтобы вы обратили внимание на эту школу и использовали ее возможности», — сказал он, обращаясь к молодежи в ходе подведения итогов форумной кампании 2018 года в губернаторском доме во вторник, 25 сентября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в текущем году по итогам всероссийских форумов финансовую поддержку на реализацию своих проектов получили трое представителей Пензенской области: Иван Танасов на «iВолге» выиграл грант в 300 тыс. рублей, Таисия Гришина — 100 тыс. рублей на «Тавриде», Валерия Киселева — такую же сумму на «Евразии».

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