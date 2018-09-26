В Пензе принят закон о сохранении льгот женщинам с 55 лет и мужчинам с 60-ти Общество

Пенза, 26 сентября 2018. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли во втором чтении — в окончательной редакции — законопроект, которым с учетом готовящейся пенсионной реформы предлагается сохранить действующие меры социальной поддержки женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Выступая по данному вопросу в качестве докладчика на 13-й внеочередной сессии регионального парламента в среду, 26 сентября, глава областного Минтруда Евгений Трошин отметил, что документ разработан с целью недопущения ухудшения положения пожилых людей, а также «соблюдения принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям государства».

По его словам, изменения предлагается внести в пять законов Пензенской области.

В свою очередь заместитель председателя Законодательного собрания региона Вячеслав Космачев напомнил, что законопроект был детально рассмотрен на совместном заседании комитетов и единогласно принят на прошлой сессии в первом чтении.

Читайте также

Пензенские депутаты большинством голосов поддержали поправки к проекту закона о пенсиях

«Мы все хорошо понимаем, что принятие закона направлено на сохранение всех действующих мер социальной поддержки и предоставление их гражданам не по достижении ими пенсионного возраста, а как и сейчас — с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин. Сохраняются ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, выплаты гражданам, вышедшим на пенсию досрочно, получающим страховые пенсии, и другие виды поддержки», — пояснил он.

Вице-спикер предложил поддержать проект закона с учетом того, что в настоящее время ведется работа над формированием бюджетов всех уровней на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов.

Каких-либо замечаний по данному вопросу не прозвучало. После голосования желающих взять слово в разделе «Разное» также не нашлось.

В итоге внеочередная сессия регионального парламента продлилась менее 10 минут.